In Guinea hat das Verteidigungsministerium eigenen Angaben zufolge einen Angriff von Teilen der Armee auf den Präsidentenpalast niedergeschlagen. Die Aufständischen hätten in der Hauptstadt Conakry Angst und Schrecken verbreitet und den Präsidentenpalast angegriffen, erklärte ein Sprecher des Ministeriums.

Die Leibgarde habe zusammen mit weiteren Sicherheitskräften die Angreifer jedoch zurückgedrängt, hieß es. Laut Medienberichten ist die Situation in Conakry weiterhin unübersichtlich. Zuvor hatte ein Armeesprecher die Regierung von Präsident Condé für abgesetzt erklärt. Die Verfassung besitze ab sofort keine Gültigkeit mehr, die Landesgrenzen seien geschlossen und Condé gefangengenommen worden, ergänzte er.



In nicht verifizierten Videos im Internet soll zu sehen sein, wie der Staatschef von Bewaffneten abgeführt wird. Die Vereinten Nationen verurteilten in einer Stellungnahme die Vorgänge in dem westafrikanischen Land.



Guinea wird von einer politischen und wirtschaftlichen Krise erschüttert, die durch die Corona-Pandemie verschärft wurde.

Diese Nachricht wurde am 05.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.