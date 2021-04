Bei einem Brand in einer Schule im westafrikanischen Niger sind zahlreiche Kinder ums Leben gekommen.

In mehreren Medienberichten wird die Zahl von 20 Toten genannt. Die Feuerwehr teilte mit, mehrere Strohhütten der Schule in der Hauptstadt Niamey seien in Brand geraten. Die Kinder seien von dem Feuer eingeschlossen worden.



Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, ist Niger laut dem Index der menschlichen Entwicklung der UNO das ärmste Land der Welt. Die dortigen Behörden hätten tausende Schulklassen in Strohhütten untergebracht. Brände seien wegen des leicht entzündbaren Materials keine Seltenheit. Der nigrische Regierungschef sei an den Ort des Unglücks gereist, um den Eltern sein Beileid auszusprechen, berichtet AFP weiter.

Diese Nachricht wurde am 14.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.