Die Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestags, Högl, mahnt eine Überprüfung des Bundeswehreinsatzes in Mali an.

Die SPD-Politikerin sagte der Funke-Mediengruppe, nach den Erfahrungen mit dem Abzug aus Afghanistan müssen man noch einmal über Sinn und Zweck der Mission reden. Dabei gehe es um die Frage, ob das Ziel, in Mali für Stabilität zu sorgen, noch realistisch sei. Sollte die Militärjunta dort tatsächlich mit russischen Söldnertruppen verhandeln, müssten Konsequenzen gezogen werden, so Högl. Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hatte jüngst unter Hinweis auf diesen Aspekt die Fortführung des Bundeswehr-Einsatzes in dem westafrikanischen Land in Frage gestellt. Weil sie das auf Twitter getan hatte, gibt es vor allem von Seiten der Opposition Kritik am Stil der CDU-Politikerin.

