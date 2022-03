In Mali kam es im Mai 2021 zu einem Militärputsch. (Uncredited / AP / dpa )

Die Strafmaßnahmen waren im Januar verhängt worden, nachdem die durch einen Putsch an die Macht gekommene Militärjunta sich weigerte, demokratische Wahlen abzuhalten. Die Regierung von Putschistenführer Goïta hatte daraufhin beim Gerichtshof der Westafrikanischen Wirtschafts- und Währungsunion Klage eingereicht. Der Gerichtshof habe den Antrag Malis nun für zulässig befunden, teilte Ecowas mit.

In Mali hatte im Mai des vergangenen Jahres das Militär die Übergangsregierung entmachtet, die eigentlich bis zu Wahlen am 27. Februar 2022 im Amt sein sollte. Auch die EU verhängte Sanktionen gegen Vertreter der Machthaber in Mali.

Diese Nachricht wurde am 24.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.