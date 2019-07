Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat die Westbalkan-Staaten aufgerufen, die Korruption stärker zu bekämpfen.

Dies sei entscheidend für einen möglichen Beitritt zur Europäischen Union, sagte Altmaier im Deutschlandfunk. Auch müsse es unabhängige Gerichte in den Ländern geben. Nationalismus, so der CDU-Politiker, sei die falsche Herangehensweise.



Zu den Westbalkan-Ländern gehören Serbien, Albanien, Nord-Mazedonien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro und Kosovo. Die Bundesregierung hatte das Format einer gemeinsamen Konferenz 2014 ins Leben gerufen, um die Länder auf ihrem Weg in die EU zu unterstützen.



In diesem Jahr richtet Polen das Treffen aus. Vertreter der Europäischen Union beraten in Posen mit Spitzenpolitikern der Westbalkanländer. An der Konferenz nimmt auch Bundeskanzlerin Merkel teil.