Bundeskanzlerin Merkel kommt heute gemeinsam mit EU-Kollegen im polnischen Posen mit Spitzenpolitikern des Westbalkan zusammen.

Merkel sagte im Vorfeld, die Gesprächskontakte zu den Ländern sollten verbessert werden. Die Balkanländer hätten eine Beitrittsperspektive für die Europäische Union, müssten aber noch vele Bedingungen erfüllen.



Das von Deutschland 2014 initiierte Format der Westbalkan-Konferenz soll die Länder Serbien, Albanien, Nordmazedonien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro und Kosovo auf ihrem Weg in die EU unterstützen. Wirtschaftsminister Altmaier betonte gestern in Posen, der Handel Deutschlands mit diesen Staaten habe sich in den vergangenen fünf Jahren verdoppelt.