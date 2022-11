Tarifeinigung beim VW-Konzern. (Sina Schuldt/dpa)

Dies teilte die IG Metall in einer Einladung für eine Pressekonferenz mit, die heute früh um neun Uhr in Hannover stattfinden soll. Die Gewerkschaft hatte bis in die Nacht mit VW-Vertretern in einer dritten Runde verhandelt. In der Einladung heißt es, die Angestellten bekämen mehr Geld, mehr freie Tage und eine Verlängerung der Altersteilzeit. Zahlen wurden nicht genannt. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet unter Berufung auf Verhandlungskreise, der neue Haustarif sehe Einkommenserhöhungen in zwei Schritten um 8,5 Prozent sowie eine Einmalzahlung von 3.000 Euro vor. Die Einigung orientiert sich demnach am Pilotabschluss, der in der vergangenen Woche für die Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg erzielt wurde.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.