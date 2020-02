Pflegebedürftige und ihre Angehörigen sollen nach einem neuen Vorschlag der Bundesregierung leichter Geld aus der Pflegeversicherung erhalten.

Die teils unübersichtlichen Leistungen sollten gebündelt werden, erklärte der Pflegebevollmächtigte Westerfellhaus in Berlin. Das Geld für die Pflege- und Betreuungsleistungen soll in ein neues Budget fließen. Daraus sollen sich die Betroffenen leichter bedienen können. Wer die Leistungen nicht ausschöpft, soll automatisch die Hälfte des nicht gebrauchten Gelds ausbezahlt bekommen. Ein zweiter Geldtopf soll vor allem den Angehörigen nutzen. Das Geld soll eingesetzt werden, wenn pflegende Angehörige etwa durch einen vorübergehenden Aufenthalt in einem Heim entlastet werden sollen.