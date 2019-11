Gleichgeschlechtliche Paare können in der westfälischen Landeskirche künftig getraut werden.

Das beschloss die Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen auf ihrer Tagung in Bielefeld. Gleiches soll laut Mitteilung für Paare gelten, bei denen ein Partner gar nicht oder nicht mehr einer Kirche angehört. Bisher konnten sich diese und gleichgeschlechtliche Paare in den Gemeinden nur vom Pfarrer segnen lassen. Mit der Änderung der Trauordnung wolle man allen Paaren, die nach staatlichem Recht die Ehe eingegangen sind, die gleichen Rechte einräumen.



Mit dem Beschluss schließt sich die evangelische Kirche in Westfalen zahlreichen anderen Landeskirchen an, die die Regeln alle selbst ausgestalten können. Manche Landeskirchen überlassen die Entscheidung ihren Pfarrern. Als erstes hatte die evangelische Kirche in Baden 2016 für gleichgeschlechtliche Paare die Trauung eingeführt.