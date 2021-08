Im Westjordanland hat die israelische Armee nach palästinensischen Angaben einen Jugendlichen erschossen.

Das Gesundheitsministerium teilte mit, der 15-Jährige sei nach einem Kopfschuss gestorben. Vorausgegangen war eine gewaltsame Auseinandersetzung im Flüchtlingslager Balata in der Nähe von Nablus. Das israelische Militär erklärte, die Soldaten seien von Dächern aus mit scharfer Munition beschossen und mit großen Steinblöcken beworfen worden. Daraufhin hätten sie das Feuer erwidert.



Als Reaktion auf Brandballons aus dem Gazastreifen hatte das israelische Militär in der vergangenen Nacht zudem Ziele in dem Palästinensergebiet angegriffen. Nach israelischen Angaben wurden eine Waffenfabrik der Hamas getroffen sowie eine unterirdische Einrichtung zum Abschuss von Raketen.

Diese Nachricht wurde am 24.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.