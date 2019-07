Im Westjordanland können 6.000 neue Wohnungen für israelische Siedler und 700 Wohnungen für Palästinenser gebaut werden.

Das entschied die Regierung in Jerusalem. Es handelt sich um Grundstücke in Teilen des Westjordanlands, die unter vollständiger israelischer Kontrolle stehen. In diesen Zonen erhalten Palästinenser nur selten Baugenehmigungen. In den kommenden Tagen wird der US-Nahostgesandte Kushner zu Gesprächen in der Region erwartet.