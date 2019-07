Die israelische Regierung hat den Bau von 700 palästinensischen Häusern im Westjordanland genehmigt.

Wie ein Regierungsvertreter mitteilte, wurden zudem 6.000 neue Wohneinheiten für jüdische Siedler in demselben Gebiet erlaubt. Es handelt sich um einen Teil des Westjordanlands, der unter vollständiger israelischer Kontrolle steht. Dort erhalten Palästinenser nur selten Baugenehmigungen.



Ein Sprecher von Palästinenserpräsident Abbas teilte mit, man brauche keine Erlaubnis für den Bau von Häusern. Es sei das Recht des palästinensischen Volkes, sich an jedem Ort in dem besetzten Gebiet niederzulassen. Die israelische Genehmigung erfolgt wenige Tage vor dem Besuch des US-Gesandten Kushner, dem Schwiegersohn von Präsident Trump.