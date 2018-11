Die Übernachtungsplattform Airbnb bietet keine Unterkünfte mehr in jüdischen Siedlungen im Westjordanland an.

Laut Airbnb gab es dort etwa 200 Mietangebote. Das Unternehmen nimmt sie von der Seite, weil es der Meinung ist, dass die Angebote den Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern verstärken könnten. Das Westjordanland gehört laut UNO-Beschluss von 1947 den Palästinensern, wurde aber von Israel besetzt. Israel baut dort Siedlungen für jüdische Bürger - und einige von ihnen haben ihre Zimmer oder Wohnungen über Airbnb an Touristen vermietet. Airbnb sagt, dass viele Menschen der Ansicht sind, man solle keine Gewinne in einem Gebiet machen, aus dem Menschen vertrieben wurden.



Der israelische Tourismusminister spricht von "Diskriminierung" und hat damit gedroht, es Airbnb in Israel schwerer zu machen. Die Führung der Palästinenser findet die Entscheidung von Airbnb richtig, fordert aber, dass das Unternehmen auch alle Unterkünfte in Ost-Jerusalem von der Seite nimmt. Auch Ost-Jerusalem ist laut UNO Palästinensergebiet.