Die Europäische Union hat Zerstörungen in einem Beduinenort im Westjordanland durch israelische Behörden kritisiert.

Diese groß angelegte Abrissaktion sei ein weiteres Beispiel für einen bedauernswerten Trend von Beschlagnahme und Zerstörung, sagte der deutsche EU-Vertreter in den Palästinensergebieten, Kühn von Burgsdorff, in Humsa al-Bukaja. Durch die Zerstörungen seien mehrere Familien im Winter und mitten in der Corona-Krise obdachlos geworden. An dem Besuch nahm auch der palästinensische Ministerpräsident Schtaje teil.



Nach Angaben der Nichtregierungsorganisation Betselem wurden in Humsa al-Bukaja gestern sieben Zelte zerstört, in denen 66 Menschen lebten, darunter mehr als 30 Kinder. Betselem wirft der israelischen Armee vor, den Bewohnern ihr Land wegnehmen zu wollen. Die für Israels dortige Aktivitäten zuständige Behörde Cogat wies dies zurück und erklärte, die Behausungen seien illegal errichtet worden. Zudem stünden sie auf einem Gelände der Armee, auf dem Schießübungen gemacht würden. Die Bewohner seien daher gefährdet. Ihnen seien andere Flächen angeboten worden.



Israel hatte während des Sechstagekrieges 1967 unter anderem das Westjordanland und Ost-Jerusalem erobert. Die Palästinenser wollen dort einen eigenen Staat ausrufen.

Diese Nachricht wurde am 04.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.