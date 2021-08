Israel hat nach eigenen Angaben 1.000 Wohneinheiten für Palästinenser im Westjordanland genehmigt.

Die Wohnungen sollen sich in fünf Dörfern im allein von Israel kontrollierten Gebiet befinden, erklärte eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums. Nach Angaben der israelischen Menschenrechtsorganisation Peace Now sowie des UNO-Nothilfebüros Ocha erhalten Palästinenser in der Regel nur in Ausnahmefällen Baugenehmigungen in dieser Region. Wie die Zeitung "Jerusalem Post" berichtete, will Israel kommende Woche auch den Bau von mehr als 2.000 Wohneinheiten für israelische Siedler im Westjordanland vorantreiben.



Israel hatte 1967 während des Sechstagekriegs unter anderem das Westjordanland und Ost-Jerusalem erobert. Dort leben heute mehr als 600.000 israelische Siedler. Die Palästinenser wollen auf dem Gebiet zusamen mit dem Gazastreifen einen unabhängigen Staat errichten.

Diese Nachricht wurde am 11.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.