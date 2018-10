Die israelische Regierung hat zum ersten Mal seit 16 Jahren wieder eine Baugenehmigung für jüdische Siedler in Hebron erteilt.

In der Stadt im besetzten Westjordanland sei die Errichtung von 31 Wohnungen erlaubt worden, teilte das Verteidigungsministerium mit. Sie sollten ein jüdisches Viertel auf dem Gelände der israelischen Militärkaserne in Hebron bilden.



In der Stadt leben etwa 20.000 Palästinenser. Hinzu kommen derzeit rund 800 jüdische Siedler, die von isrealischen Soldaten geschützt werden.