Israel will inmitten der geteilten Stadt Hebron im Westjordanland ein neues jüdisches Viertel bauen.

Wie Verteidigungsminister Bennett mitteilte, soll dafür ein seit 1994 geschlossener palästinensischer Großmarkt abgerissen werden. Die palästinensischen Geschäfte im Erdgeschoss sollten aber bestehen bleiben. Die israelische Friedensorganisation Peace Now kritisierte die Baupläne. Ein neues jüdisches Viertel in der Stadt werde Israel moralisch, sicherheitspolitisch und juristisch schweren Schaden zufügen, sagte eine Sprecherin.



Hebron ist seit 1998 zweigeteilt. In der Stadt mit mehr als 200.000 Palästinensern leben rund 800 israelische Siedler.