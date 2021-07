Israel will weiteren 16.000 Palästinensern im Westjordanland eine Arbeitserlaubnis erteilen.

Wie die israelische Zivilverwaltung für die besetzten Gebiete mitteilte, sollen sie vor allem auf Baustellen, aber auch im Gastgewerbe arbeiten. Insgesamt werden damit über 100.000 Palästinenser eine Arbeitserlaubnis in Israel haben. Hinzu kommen rund 30.000 Menschen, die in jüdischen Siedlungen im Westjordanland arbeiten können. Der Ankündigung gingen Gespräche zwischen dem israelischen Verteidigungsminister Gantz und Palästinenserpräsident Abbas voraus.



Die Arbeit in Israel ist besser bezahlt als in den palästinensisch verwalteten Gebieten des Westjordanlands. Palästinenser kritisieren allerdings, dass sie oft nicht das gleiche Gehalt wie ihre israelischen Kollegen bekommen.

Diese Nachricht wurde am 28.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.