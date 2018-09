Im Süden des Westjordanlandes hat ein Palästinenser einen israelischen Zivilisten erstochen.

Nach Angaben des Militärs attackierte er den Mann in einem Einkaufszentrum in der Nähe der Stadt Bethlehem. Bei dem Angreifer soll es sich um einen Jugendlichen aus einem nahegelegenen Dorf handeln. Er wurde demnach angeschossen und festgenommen.



Im Gazastreifen starb unterdessen ein palästinensischer Jugendlicher, der Anfang August bei Protesten an der Grenze zu Israel von israelischen Soldaten angeschossen worden war.