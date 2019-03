Bei einem Einsatz der israelischen Armee im Westjordanland ist ein palästinensischer Jugendlicher erschossen worden.

Wie das Gesundheitsministerium in Ramallah mitteilte, wollten die Soldaten in einem Flüchtlingslager in Bethlehem mehrere Personen festnehmen. Dabei sei es zu Unruhen gekommen. Die israelischen Soldaten hätten drei Menschen durch Schüsse verletzt, ein Rettungssanitäter sei an den Folgen der Verletzungen gestorben.



Nach neuem Raketenbeschuss durch militante Palästinenser hatte die israelische Armee in der Nacht wieder Ziele im Gazastreifen angegriffen. Die Luftwaffe teilte mit, es seien mehrere Einrichtungen der Hamas getroffen worden. Ein Armee-Sprecher drohte mit weiterer Vergeltung, sollten die Raketenangriffe nicht aufhören. Die Hamas bestritt, für den jüngsten Beschuss verantwortlich zu sein.