Die israelische Armee hat übereinstimmenden Medienberichten zufolge die Wohnung eines mutmaßlichen Attentäters im Westjordanland zerstört.

Der Palästinenser soll im Oktober in einer Fabrik zwei Israelis getötet haben. Im Zuge der Fahndung wurde er in der vergangenen Woche erschossen. Als Vergeltungsmaßnahme hätten israelische Soldaten nun aus dem Haus des Mannes die Wände herausgeschlagen, melden israelische und palästinensische Medien. Die Familie wurde damit obdachlos.



Dass die Häuser mutmaßlicher Attentäter zerstört werden, ist in Israel üblich. Die Regierung rechtfertigt dies als Abschreckungsmaßnahme. Kritiker sehen darin Kriegsverbrechen.