Israelische Friedensaktivisten haben für eine gerechte Wasserversorgung im Nahen Osten demonstriert.

Mit einem Marsch im südlichen Westjordanland machten sie darauf aufmerksam, dass viele Palästinenser dort von Wasserquellen abgeschnitten seien. Die Teilnehmer hatten einen Wassercontainer dabei, um ihn an einem Brunnen zu füllen und Menschen in der Region zu versorgen. Der Abgeordnete Mossi Raz von der linksliberalen Meretz-Partei sagte der Nachrichtenseite "ynet", man werde´ nicht aufgeben und nicht schweigen, bis das Grundrecht auf Wasser allen zurückgegeben werde. An dem Marsch beteiligten sich auch viele Palästinenser. Insgesamt waren es mehrere hundert.



Der Marsch erfolgte auch vor dem Hintergrund, dass mutmaßlich israelische Siedler Anfang der Woche südlich von Hebron eine palästinensische Ortschaft angegriffen haben sollen. Ein dreijähriges Kind erlitt Kopfverletzungen. Sechs Tatverdächtige wurden festgenommen.

Gegenseitige Vorwürfe im Streit um Wasser

Israel hatte 1967 im Sechstagekrieg unter anderem das Westjordanland und Ost-Jerusalem erobert. Dort leben heute mehr als 600.000 israelische Siedler in mehr als 200 Siedlungen. Die Palästinenser beanspruchen das Gebiet als Teil eines künftigen eigenen Staates. Im Westjordanland leben neben israelischen Siedlern knapp drei Millionen Palästinenser.



Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International und Betselem werfen Israel vor, die Palästinenser bei der Wasserverteilung zugunsten der israelischen Siedler zu benachteiligen. Israels Wasserbehörde warf den Palästinensern dagegen in der Vergangenheit vor, durch illegales Anzapfen von Pipelines und durch das Graben illegaler Brunnen der Wasserversorgung im Westjordanland selbst massiv zu schaden.

Diese Nachricht wurde am 02.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.