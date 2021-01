Israelische Soldaten haben im besetzten Westjordanland einen Palästinenser bei einem versuchten Messerangriff getötet.

Nach Angaben der israelischen Armee ereignete sich der Vorfall an einer Bushaltestelle südlich von Bethlehem, an der auch Zivilisten warteten. Der Angreifer sei mit mehreren Messern bewaffnet gewesen und habe versucht, auf Soldaten einzustechen. Diese hätten ihn daraufhin erschossen. Von den Soldaten sei niemand verletzt worden, hieß es. - Bei einem ähnlichen Vorfall war am Dienstag ein mit einem Messer bewaffneter Palästinenser nahe der israelischen Siedlerstadt Ariel getötet worden.

