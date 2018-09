Im Süden des Westjordanlandes hat ein Palästinenser einen Israeli erstochen.

Bei dem Opfer handelt es sich um einen bekannten Siedler-Aktivisten, der auch die amerikanische Staatsbürgerschaft besaß. Der Angreifer war nach palästinensischen Angaben in 17-Jähriger aus einem Dorf im Westjordanland. Er hatte den Israeli in einem Einkaufszentrum in der Nähe der Stadt Bethlehem attackiert. Nach der Tat wurde er von einem Passanten angeschossen und anschließend festgenommen.