Bei einem Sprengstoffanschlag nahe einer israelischen Siedlung im Westjordanland ist eine Israelin getötet worden.

Ihr Vater und der ältere Bruder wurden schwer verletzt. Israels Staatspräsident Rivlin zeigte sich schockiert und nannte die Attacke einen, so wörtlich, "verachtenswerten Anschlag auf unschuldige Menschen". Die Explosion ereignete sich nach Armeeangaben in der Nähe der israelischen Siedlung Dolev nordwestlich von Ramallah.



Der Siedlungsbau in den besetzten Gebieten ist umstritten. Im Westjordanland war erst vor zwei Wochen ein israelischer Soldat bei einem Anschlag getötet worden.