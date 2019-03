Im Westjordanland hat ein Palästinenser bei einem Angriff auf Israelis einen Menschen getötet und zwei weitere verletzt.

Nach Angaben eines Militärsprechers erstach der Angreifer in der Nähe der Siedlung Ariel einen israelischen Soldaten. Er nahm dessen Waffe an sich und eröffnete das Feuer auf zwei Männer, die er schwer verletzte. Der Palästinenser konnte flüchten. - Die radikal-islamische Hamas begrüßte den Angriff. Israels Regierungschef Netanjahu kündigte an, den Täter und mögliche Drahtzieher hart zu bestrafen.