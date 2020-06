In Israel haben erneut mehrere tausend Menschen gegen die geplante Annexion der jüdischen Siedlungen und des Jordantals im Westjordanland demonstriert.

Sie versammelten sich auf dem Rabin-Platz im Zentrum von Tel Aviv. Auf zahlreichen Transparenten wurde Solidarität mit den Palästinensern zum Ausdruck gebracht.



Die neue israelische Regierung unter Führung von Ministerpräsident Netanjahu will - in Übereinstimmung mit US-Präsident Trump - konkrete Schritte im Westjordanland möglicherweise schon im Juli vollziehen. Bereits in den Wochen vor der Vereidigung der Regierung hatte es in Tel Aviv am Wochenende regelmäßig Proteste gegeben.