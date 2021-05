In der Nähe von Nablus im Westjordanland sind drei israelische Religionsstudenten durch Schüsse schwer verletzt worden.

Nach Angaben der israelischen Armee befanden sich die drei Männer an einer Bushaltestelle, als aus einem Auto heraus auf sie gefeuert wurde. Zwar hätten Soldaten noch Schüsse auf den Wagen abgeben können, der oder die Täter seien jedoch entkommen. Wenige Stunden zuvor waren Armeeangaben zufolge israelische Soldaten im Süden des Westjordanlands von einer Palästinenserin mit einem Messer bedroht worden. Als die Frau der Aufforderung zum Stehenbleiben nicht nachkam, hätten die Soldaten geschossen. Sie wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.



Vor wenigen Tagen hatte Palästinenserpräsident Abbas angekündigt, die für den 22. Mai geplante Wahl in den Autonomiegebieten zu verschieben. Seither wächst die Sorge vor einer wachsenden Zahl an Gewalttaten.

Diese Nachricht wurde am 03.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.