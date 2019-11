Die US-Regierung sieht im israelischen Siedlungsbau im besetzten Westjordanland keinen Verstoß mehr gegen internationales Recht.

Außenminister Pompeo sagte in Washington, es habe den Friedensprozess im Nahen Osten nicht vorangebracht, die Siedlungen für illegal zu erklären. Israels Premierminister Netanjahu begrüßte die Entscheidung. Palästinenserpräsident Abbas sprach von einem Verstoß gegen das Völkerrecht. Jordaniens Außenminister al-Safadi warnte vor einer Kehrtwende der US-Politik im Westjordanland. Israel hatte 1967 während des Sechstagekriegs das Westjordanland und Ost-Jerusalem eingenommen. Dort leben heute mehr als 600.000 israelische Siedler. Die Palästinenser sehen beide Gebiete als Teil eines künftigen unabhängigen Staates.



Die Siedlungspolitik Israels ist umstritten. Der UNO-Sicherheitsrat hatte Israel Ende 2016 zu einem vollständigen Siedlungsstopp in den besetzten Palästinensergebieten einschließlich Ost-Jerusalems aufgefordert. Auch die USA lehnten die Erweiterung israelischer Siedlungen in diesen Gebieten bislang ab.