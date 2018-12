Israelische Truppen haben im Westjordanland nach Hamas-Angaben zahlreiche Aktivisten der radikal-islamischen Organisation festgenommen.

Darunter seien auch Abgeordnete, hieß es. In den vergangenen Tagen hatte es zwei Angriffe auf Israelis im Westjordanland gegeben. Israel macht dafür die Hamas verantwortlich.



Gestern hatte ein Palästinenser das Feuer an einer Bushaltestelle nahe einer israelischen Siedlung eröffnet und zwei Soldaten getötet. Am Mittwoch hatte ein Bewaffneter an einer anderen Bushaltestelle im Westjordanland sieben Menschen verletzt. Die Stadt Ramalllah wurde inzwischen von der Armee abgeriegelt. Israels Ministerpräsident Netanjahu kündigte als Reaktion einen Ausbau der israelischen Siedlungen an.