Im Westjordanland ist es zu Zusammenstößen zwischen Palästinensern und israelischen Soldaten gekommen.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Ramallah wurde ein Palästinenser durch einen Schuss getötet. Es gab mindestens 49 Verletzte. Die israelische Armee erklärte, Soldaten seien in einem Flüchtlingslager nahe Hebron mit Steinen und Molotow-Cocktails beworfen worden. Sie hätten daraufhin das Feuer auf die Angreifer eröffnet. Auch in der Stadt al-Fauwar kam es demnach zu Krawallen. Die Ausschreitungen ereigneten sich am Rande von Gedenkfeiern zum 15. Todestag des früheren PLO-Chefs Arafat.