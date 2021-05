Beim Einsturz einer Tribüne in einer Synagoge im Westjordanland sind zwei Menschen ums Leben gekommen.

Nach Angaben von Rettungskräften wurden außerdem mehr als 150 Menschen verletzt. Das Unglück ereignete sich bei einem religiösen Fest in der Siedlung Givat Zeev nördlich von Jerusalem. Anlass der Feier war der Beginn des Schawuot-Festes, des jüdischen Erntedankfests. Außerdem gedenken fromme Juden der zweiten Übergabe der zehn Gebote durch Gott an Moses auf dem Berg Sinai. Videoaufnahmen zeigen, dass die Synagoge mit Hunderten Gläubigen voll besetzt war. Nach offiziellen Angaben war das Gotteshaus aber noch nicht fertig gebaut, auch habe es keine Nutzungsgenehmigung gegeben.



Vor wenigen Wochen waren bei einer Massenpanik bei einem religiösen Fest in Nordisrael 45 ultraorthodoxe Juden ums Leben gekommen.

