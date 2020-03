Mehrere Spitzenfunktionäre westlicher AfD-Landesverbände haben den Bundesvorstand der Partei aufgefordert, dem vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuften "Flügel" Einhalt zu gebieten.

Die Auflösung des "Flügel" und weitere Maßnahmen seien geeignet, wieder Ruhe in die Partei zu bringen und die Austrittswelle zu stoppen, heißt es in einem Brief des NRW-Landesvorsitzenden Lucassen an die beiden Parteichefs Meuthen und Chrupalla. Die Deutsche Presse-Agentur zitiert daraus. Lucassen fordert darin den Bundesvorstand auf, Veranstaltungen, Auftritte und andere Zusammenkünfte von AfD-Mitgliedern unter der Bezeichnung "Flügel" zu verbieten. Der rheinland-pfälzische AfD-Chef Junge verlangt zudem, der Bundesvorstand solle sich mit einer Rede des Thüringer Parteichefs Höcke bei einem "Flügel-Treffen" in Sachsen-Anhalt auseinandersetzen.



Der "Flügel" ist eine nationalistische und neofaschistische Gruppierung innerhalb der AfD. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte ihn in der vergangenen Woche zum Beobachtungsfall im Bereich Rechtsextremismus erklärt.