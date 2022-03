Vertreter der Europäischen Union, der Vereinigten Staaten und Großbritanniens verließen demonstrativ den Raum, als Lawrow vor dem Menschenrechtsrat zu sprechen begann. (Fabrice COFFRINI / POOL / AFP)

Vertreter der Europäischen Union, der Vereinigten Staaten und Großbritanniens verließen nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters am Vormittag demonstrativ den Raum, als Lawrow zu sprechen begann. Der russische Außenminister war zugeschaltet worden. Er konnte wegen der Sperrungen des EU-Luftraums für russische Flugzeuge nicht wie geplant nach Genf reisen. Das Sekretariat der Vereinten Nationen habe die Teilnahme der russischen Delegation in dieser Woche nicht gewährleisten können, sagte eine Sprecherin des Außenministeriums in Moskau. Die EU-Staaten hatten jüngst als Reaktion auf den Angriff auf die Ukraine entschieden, den Luftraum für russische Maschinen zu sperren.

Der UNO-Menschenrechtsrat hatte gestern mit seiner Frühjahrstagung begonnen. Lawrow stand ursprünglich für morgen auf der Rednerliste. Dann will sich auch US-Außenminister Blinken per Videobotschaft zu Wort melden. Die Ukraine hatte im Rahmen der Sitzung eine Dringlichkeitsdebatte beantragt.

Diese Nachricht wurde am 01.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.