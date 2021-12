Die Stationierung könne die Sicherheitslage in Westafrika nur weiter verschlechtern, heißt es in einer Erklärung, die vom Auswärtigen Amt veröffentlicht wurde. Es drohe eine Verschärfung der Menschenrechtssituation in Mali, Bemühungen zum Schutz der Zivilbevölkerung würden behindert. Man sei sich bewusst, dass die russische Regierung den Einsatz der Wagner-Gruppe materiell unterstütze und fordere Russland auf, zu einem verantwortungsvollen und konstruktiven Verhalten in der Region zurückzukehren.

Neben Deutschland gehören Frankreich und Großbritannien zu den Unterzeichnern, ebenso Kanada, nicht aber die USA.

Russland bestreitet Verbindungen zur Wagner-Gruppe.

Diese Nachricht wurde am 24.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.