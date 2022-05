Die von der EU verhängten Sanktionen gegen Belarus verursachen dort Ausfälle in Milliardenhöhe. (Olivier HOSLET / POOL / AFP)

Aufgrund der Sanktionen seien fast alle Exporte aus Belarus in die Länder der Europäischen Union und nach Nordamerika blockiert, zitiert die Nachrichtenagentur Regierungschef Golowtschenko. Der Schaden belaufe sich auf etwa 16 bis 18 Milliarden Dollar pro Jahr. Seit der umstrittenen Wiederwahl von Präsident Lukaschenko 2020 hat die EU zahlreiche Wirtschaftssanktionen gegen Belarus verhängt. Zudem ist der europäische Luftraum für belarusische Flugzeuge gesperrt. - Belarus unterstützt zudem Russlands Krieg gegen die Ukraine. Von Belarus aus sind russische Truppen am 24. Februar in die Ukraine einmarschiert.

