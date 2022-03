Das Nato-Hauptquartier in Brüssel. (AP/ Olivier Matthys)

In Brüssel stehen ein Sondergipfel der NATO, ein Gipfel der Europäischen Union und ein Treffen der sieben führenden demokratischen Wirtschaftsmächte, G7, an. Zu den Auftakt-Beratungen der NATO soll der ukrainische Präsident Selenskyj aus Kiew zugeschaltet werden. Anschließend ist das G7-Gipfeltreffen vorgesehen, zu dem Bundeskanzler Scholz eingeladen hat. Deutschland hat derzeit den Vorsitz in der Gruppe. Beim Treffen der EU-Staaten schließlich soll es um ein Solidaritätsfonds für die Ukraine gehen.

Ein weiteres Thema dürfte die humanitäre Hilfe für die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sein. Zu allen drei Gipfeln wird auch US-Präsident Biden erwartet.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 24.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.