Zehntklässlerinnen in einer weiterführenden Mädchenschule in Afghanistan, fotografiert im November 2021. (picture alliance / dpa / TASS / Alexandra Kovalskaya)

In einer vom Auswärtigen Amt in Berlin veröffentlichten gemeinsamen Erklärung von zwölf Staaten und der Europäischen Union heißt es, die Politik der Taliban, die darauf abziele, Frauen aus dem öffentlichen Leben auszulöschen, werde Auswirkungen darauf haben, wie man mit den Taliban umgehe. Die Entscheidung, Frauen von Universitäten und Mädchen von weiterführenden Schulen auszuschließen und sie in anderer Form an der Ausübung ihrer Grundrechte zu hindern, verdeutliche die Missachtung der Menschenrechte des afghanischen Volkes durch die Taliban.

UNO-Menschenrechtsexperten erklärten in Genf, die Ankündigung der Taliban sei eine eindeutige Verletzung der Menschenrechte von Frauen und Mädchen, die in mehreren auch von Afghanistan unterzeichneten internationalen Verträgen verankert seien. Der Schritt werde katastrophale Folgen für Afghanistan haben.

