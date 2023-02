Russische Ölprodukte

Öl-Tanks des staatlichen UnternehmensTransneft im westrussischen Ust-Luga (Stringer / dpa / Stringer)

Demnach soll für Diesel oder Kerosin maximal 100 US-Dollar pro Barrel bezahlt werden. Das entspricht einer Menge von 159 Litern. Für Heizöl und andere Ölprodukte soll der Preis auf 45 Dollar gedeckelt werden. Die Einigung ist Teil eines international abgestimmten Vorgehens, mit dem Russlands Finanzquellen für den Angriffskrieg in der Ukraine beschnitten werden sollen. Zunächst hatten sich die EU-Mitgliedsländer auf die konkreten Obergrenzen geeinigt, am späten Abend schlossen sich die USA, Kanada, Großbritannien, Japan und Australien an.

Um die Preise am Markt gegen Moskaus Willen auch durchsetzen zu können, dürfen die teilnehmenden Länder teurere Transporte nicht mehr versichern, technisch unterstützen oder auf andere Weise fördern. Der Kreml kritisierte den Schritt und warnte vor Turbulenzen an den internationalen Energiemärkten.

Diese Nachricht wurde am 04.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.