Bundestagspräsident Schäuble hat die Nato scharf kritisiert.

Ähnlich wie zuvor Frankreichs Staatschef Macron äußerte sich nun auch der CDU-Politiker pessimistisch bezüglich der Lage des Militärbündnisses. In einer Rede vor dem Europaparlament in Brüssel sagte Schäuble, die Sicherheitspartner gebärdeten sich derzeit so, wie nicht einmal Kritiker des Bündnisses es je für möglich gehalten hätten. Die internationale Ordnung sei unter Druck. Wahrheit zähle nicht mehr und nationale Egoismen würden ausgelebt.



Macron hatte die Nato vor wenigen Tagen in einem Interview wörtlich als "hirntot" bezeichnet. Wichtige strategische Entscheidungen würden nicht ausreichend koordiniert.