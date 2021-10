Ein Atom-U-Boot der US-Marine ist nach offiziellen Angaben im Westpazifik unter Wasser mit einem unbekannten Objekt zusammengestoßen.

Bei dem Vorfall sei niemand lebensgefährlich verletzt worden, hieß es in einer Erklärung des amerikanischen Militärs. Auch der Atomantrieb sei unbeschädigt geblieben. Aus US-Kreisen verlautete, der Vorfall habe am vergangenen Samstag im Südchinesischen Meer in internationalen Gewässern stattgefunden. Diesen Angaben zufolge gab es an Bord mehrere Leichtverletzte. Das U-Boot befinde sich nun auf dem Weg nach Guam, um dort genauer untersucht zu werden.

