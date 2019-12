Im Westen Polens sind seit Mitte November bei toten Wildschweinen mehr als 50 Fälle der Afrikanischen Schweinepest nachgewiesen worden.

Nach Angaben des Landesveterinärdienstes sind die Verwaltungsbezirk Lebus, Niederschlesien und Großpolen betroffen. Anfang Dezember wurde das Virus in einem Ort rund 40 Kilometer von der Grenze zu Deutschland nachgewiesen.



Das Land Brandenburg will darum an Hochwasserschutzanlagen von Oder und Neiße auf einer Länge von 120 Kilometern mobile Zäune aufstellen. In Deutschland ist das für Menschen ungefährliche Virus noch nicht nachgewiesen worden.