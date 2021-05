Das Auswärtige Amt hat den Rückruf der marokkanischen Botschafterin aus Deutschland als "bedauerlich" bezeichnet.

Eine Sprecherin sagte in Berlin, ein solches Vorgehen sei ungeeignet, um eine diplomatische Krise beizulegen. Die Vorwürfe der marokkanischen Seite entbehrten jeder Grundlage. Marokko hatte gestern überraschend seine Botschafterin in Deutschland zu Konsultationen nach Rabat zurückgerufen und dies mit feindlichen Aktionen Deutschlands begründet.



Hintergrund ist der Konflikt um den Status der Westsahara. Im vergangenen Dezember hatte der damalige US-Präsident Trump die Souveränität von Marokko über die Westsahara anerkannt, was von der Bundesregierung deutlich kritisiert worden war. Nach deutscher Rechtsauffassung ist der Status der Westsahara ungeklärt und Gegenstand eines Verhandlungsprozesses.

