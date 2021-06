Die spanische Justiz verzichtet auf Untersuchungshaft für den Chef der Unabhängigkeitsbewegung Polisario für Westsahara, Ghali.

Das teilte der Nationale Gerichtshof in Madrid nach einer Video-Anhörung des 71-Jährigen mit. Es bestehe keine Fluchtgefahr. Ghali wird seit Mitte April in einem spanischen Krankenhaus wegen einer Covid19-Erkrankung behandelt. Gegen ihn liegen Anzeigen wegen Völkermords, Terrorismus und Folter vor. Eine Sprecherin der Regierung sagte, man erwarte, dass Ghali Spanien verlasse, sobald es ihm besser gehe. Man hoffe, dass sich die Beziehungen zu Marokko dadurch verbesserten.



Spanien erkennt den Anspruch Marokkos auf große Teile der Westsahara nicht an. Die Gegend an der nordafrikanischen Atlantikküste war bis 1975 spanische Kolonie. Die Befreiungsfront Polisario kämpft für die Unabhängigkeit der Region.

