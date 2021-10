Neuer Gesandter der Vereinten Nationen für den Westsahara-Konflikt soll der Diplomat de Mistura werden.

UNO-Sprecher Dujarric, teilte in New York mit, der 74-Jährige mit italienischer und schwedischer Staatsbürgerschaft solle den Posten, der fast zweieinhalb Jahre vakant war, zum 1. November übernehmen. Der frühere Bundespräsident Köhler war im Mai 2019 von dem Posten zurückgetreten. De Mistura war 2014 bis 2018 bereits Sondergesandter für Syrien und zuvor UNO-Vertreter im Irak sowie in Afghanistan. Der Sicherheitsrat soll in der kommenden Woche über eine Verlängerung der Friedensmission in der Westsahara beraten.



Seit dem Abzug der der spanischen Kolonialisten wird das ölreiche Gebiet zum großen Teil von Marokko beansprucht. Ein Krieg mit der Unabhängigkeitsbewegung Polisario endete erst 1991 durch einen von der UNO vermittelten Waffenstillstand. Beigelegt werden konnte der Konflikt seither jedoch nicht.

