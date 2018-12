Die Gesellschaft für bedrohte Völker wirft Marokko vor, sich gegenüber der Westsahara immer kompromissloser zu zeigen.

Der Vorsitzende Delius äußerte sich anlässlich von Verhandlungen über die Region am Atlantik, die heute in Genf beginnen. Sie werden vom früheren Bundespräsidenten Köhler geleitet.



Delius sagte, Marokko unterdrücke massiv die Meinungs- und Demonstrationsfreiheit in der ehemaligen spanischen Kolonie. Dabei hätten die Sahrau - die indigene Bevölkerung - ein Recht darauf, per Volksabstimmung über die Zukunft der Westsahara zu entscheiden.



Marokko hat den größten Teil der Region besetzt. Die Bewegung Frente Polisario setzt sich seit vielen Jahren für die Unabhängigkeit ein. Sie hat auch eine Republik ausgerufen, die von einer Reihe von Staaten der Afrikanischen Union anerkannt wird.