Die EU muss nach einem Urteil des Gerichts der Europäischen Union mehrere Abkommen mit Marokko nachbessern.

Entscheidungen in den Bereichen Landwirtschaft und Fischerei des EU-Ministerrats mit Marokko sind demnach nichtig, weil die Zustimmung der Bevölkerung der Westsahara fehlt. Einzelne Teile der Beschlüsse dürfen aber für einen bestimmten Zeitraum aufrechterhalten werden, um die Rechtssicherheit in Bezug auf internationale Verpflichtungen zu wahren.



Die Westsahara war bis 1975 eine spanische Kolonie und wurde nach Abzug der Spanier zum Großteil von Marokko annektiert, was von den meisten Staaten aber nicht anerkannt wird. Die Unabhängigkeitsbewegung Polisario, die einen Teil des Gebietes beherrscht, hatte 2019 gegen die Beschlüsse eine Klage eingereicht. Die von Algerien unterstützte Gruppe strebt seit langer Zeit einen Abzug Marokkos aus der Westsahara an.

