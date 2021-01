Mit einem symbolträchtigen Besuch in der Westsahara hat ein hochrangiger US-Diplomat die außenpolitische Position seines Landes unterstrichen.

Der für den Nahen Osten zuständige US-Staatssekretär Schenker hielt sich am Wochenende in dem völkerrechtlich umstrittenen Gebiet auf. Die USA hatten den Hoheitsanspruch Marokkos über die Westsahara offiziell anerkannt - entgegen internationaler Zweifel. Im Gegenzug hatte Washington verlangt, dass Marokko seine Beziehungen zu Israel normalisiert.



Der außenpolitische Schritt auf Betreiben von US-Präsident Trump stieß auch innerhalb der Vereinigten Staaten auf Kritik. Mehrere Außenpolitikexperten fordern vom designierten Präsidenten Biden, die Entscheidung rückgängig zu machen. Die Befreiungsbewegung Polisario strebt in der Westsahara seit Jahrzehnten nach Unabhängigkeit.

Diese Nachricht wurde am 10.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.