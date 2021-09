Im Westen der Ukraine hat ein Militärmanöver begonnen, an dem sich auch Nato-Truppen beteiligen.

Knapp 25 Kilometer von der Grenze zu Polen entfernt werden etwa 6.000 Soldaten aus 15 Staaten Kampfeinsätze trainieren, wie das Verteidigungsministerium in Kiew mitteilte. Geübt werden bei dem jährlichen US-amerikanisch-ukrainischen Manöver noch bis Freitag kommender Woche auch Offensiv- und Luftlandeoperationen. Die Bundeswehr entsandte einen Beobachter.



Die Ukraine trainiert seit den 1990er Jahren regelmäßig mit Einheiten aus Nato-Staaten. Seit 2019 ist das Ziel eines Beitritts zum westlichen Militärbündnis in der Verfassung verankert. In den vergangenen Monaten hatten wiederholt Militärübungen des Westens und Russlands für Spannungen gesorgt.

Diese Nachricht wurde am 20.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.