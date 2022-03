Der Ukraine-Krieg lässt auch in Österreich die Kraftstoffpreise extrem steigen, wie hier an einer Autobahnraststätte. (IMAGO / Nordphoto / Hafner)

Bei der Kontrolle solle die Preis- und Margenentwicklung an Tankstellen und Raffinerien analysiert werden, teilte die Behörde mit. Geprüft werde, ob der Wettbewerb am Kraftstoffmarkt eingeschränkt oder verfälscht sei. Man habe zahlreiche Beschwerden erhalten. Auch in Deutschland und anderen Staaten wird beklagt, dass trotz des wieder günstigeren Rohöls die Spritpreise an den Tankstellen nicht gesunken seien.

